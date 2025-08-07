Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de agosto de 2025: conozca los resultados

Este jueves, 7 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5936 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 0502,despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5936 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 0502.

Quinta balota: 0.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 8392

Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3656

Sorteo del 4 de agosto de 2025: 9769

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 9792

Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7858

Sorteo del 4 de agosto de 2025: 4881

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el jueves, 8 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.