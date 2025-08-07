Suscribirse

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 7 de agosto de 2025: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y tarde.

Redacción Loterías
7 de agosto de 2025, 5:28 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lea los resultados de la Lotería La Antioqueñita. | Foto: La Antioqueñita

Este jueves, 7 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5936 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 0502,despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5936 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 0502.
  • Quinta balota: 0.
La Antioqueñita 1 - 7 de agosto de 2025 - 12:00 PM [La Red Gana]

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 8392
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3656
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 9769

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 9792
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7858
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: 4881

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el jueves, 8 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

