Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: esta fue la combinación ganadora del sorteo de este jueves 28 de agosto

Conozca si es el ganador del más reciente sorteo de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

Redacción Loterías
28 de agosto de 2025, 3:47 p. m.
Descubra cuál fue el número ganador del último sorteo.
Las loterías se han convertido en el juego de azar más popular en todo el mundo. Cada vez son más las personas que se suman y, de alguna manera, le dejan su futuro económico a unos cuantos dígitos.

En Colombia, una de las más populares es La Antioqueñita, que se juega todos los días en el departamento de Antioquia. En total, cada jornada hay dos sorteos, ya que este chance se realiza en la mañana y en la tarde.

Para ganar, los jugadores tiene que elegir entre cuatro y cinco números que van del 0 al 9. En un principio, solo eran cuatro opciones, pero en las últimas semanas se amplió a uno más.

Este jueves, 28 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5979 de esta importante lotería. El proceso se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

El número ganador fue 2236, mientras que la quinta balota que cayó fue la número 1.

Resultados del sorteo 5979 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2236
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 28 de agosto de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

El sorteo de La Antioqueñita Tarde se realizará a las 4:00 de la tarde de este mismo miércoles, por lo que los resultados siguen pendientes.

Resultados del sorteo 5980 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
Antioqueñita 2 - 28 de agosto de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Los últimos sorteos dejaron estos resultados ganadores:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 1101
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 9067
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 8417
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 8835

Una vez se lleve a cabo el sorteo de las 4:00 de la tarde, el próximo se realizará este viernes, 29 de agosto de 2025, hacia las 10:00 de la mañana.

