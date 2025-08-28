Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: esta fue la combinación ganadora del sorteo de este jueves 28 de agosto

Las loterías se han convertido en el juego de azar más popular en todo el mundo. Cada vez son más las personas que se suman y, de alguna manera, le dejan su futuro económico a unos cuantos dígitos.

En Colombia, una de las más populares es La Antioqueñita, que se juega todos los días en el departamento de Antioquia. En total, cada jornada hay dos sorteos, ya que este chance se realiza en la mañana y en la tarde.

Para ganar, los jugadores tiene que elegir entre cuatro y cinco números que van del 0 al 9. En un principio, solo eran cuatro opciones, pero en las últimas semanas se amplió a uno más.

Este jueves, 28 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5979 de esta importante lotería. El proceso se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

El número ganador fue 2236, mientras que la quinta balota que cayó fue la número 1.

Resultados del sorteo 5979 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 2236

Quinta balota: 1

El sorteo de La Antioqueñita Tarde se realizará a las 4:00 de la tarde de este mismo miércoles, por lo que los resultados siguen pendientes.

Resultados del sorteo 5980 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Los últimos sorteos dejaron estos resultados ganadores:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 1101

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 9067

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 8417

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 8835