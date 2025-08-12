Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del martes 12 de agosto de 2025

Este martes, 12 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5947 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 8216, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5947 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 8216

Quinta balota: 2

Resultados del sorteo 5948 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2817

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6160

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 5713

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 11 de agosto de 2025: 7684

Sorteo del 10 de agosto de 2025: 3173

Sorteo del 9 de agosto de 2025: 1188

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el miércoles 13 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.