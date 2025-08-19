Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del martes 19 de agosto de 2025

Este martes, 19 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5961 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 2458.

Resultados del sorteo 5961 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 2458

Quinta balota: 1

Resultados del sorteo 5962 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 1883

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 1373

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 3822

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 6425

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 3763

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 5322

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.