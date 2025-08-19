Loterías
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del martes 19 de agosto de 2025
Descubra los resultados del más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita, que juega todos los días.
Este martes, 19 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5961 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 2458.
Resultados del sorteo 5961 de la lotería La Antioqueñita Día
Premio mayor
- Número ganador: 2458
- Quinta balota: 1
Resultados del sorteo 5962 de la lotería La Antioqueñita Tarde
Premio mayor
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 18 de agosto de 2025: 1883
- Sorteo del 17 de agosto de 2025: 1373
- Sorteo del 16 de agosto de 2025: 3822
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 18 de agosto de 2025: 6425
- Sorteo del 17 de agosto de 2025: 3763
- Sorteo del 16 de agosto de 2025: 5322
El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.