Loterías
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del viernes 8 de agosto de 2025
Descubra los resultados del más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita, que juega todos los días.
Este viernes, 8 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5938 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 7696, despachado en la ciudad de Medellín.
Resultados del sorteo 5938 de la lotería La Antioqueñita Día
Premio mayor
- Número ganador: 7696
- Quinta balota: 3
Resultados del sorteo 5939 de la lotería La Antioqueñita Tarde
Premio mayor
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0502
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 8392
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3656
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 5465
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 9792
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7858
El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el sábado 9 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.