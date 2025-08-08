Suscribirse

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del viernes 8 de agosto de 2025

Descubra los resultados del más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita, que juega todos los días.

Redacción Loterías
8 de agosto de 2025, 3:57 p. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita | Foto: La Antioqueñita

Este viernes, 8 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5938 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 7696, despachado en la ciudad de Medellín.

Resultados del sorteo 5938 de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 7696
  • Quinta balota: 3
La Antioqueñita 1 - 8 de agosto de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Resultados del sorteo 5939 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 8 de agosto de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0502
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 8392
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3656

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 5465
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 9792
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7858

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el sábado 9 de agosto de 2025, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

2. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

3. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

4. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

5. Los tres signos del zodiaco con golpe de suerte que podrían ganar la lotería el segundo fin de semana de agosto, según la IA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaLotería AntioqueñitaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.