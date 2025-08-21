Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del jueves 21 de agosto de 2025

Este jueves, 21 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7137 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 8960-9.

Resultados del sorteo 7137 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 8960

Quinta balota: 9

Resultados del sorteo 7138 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Números ganador de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 0396

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9495

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7836

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 7758

La Caribeña Noche

Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587

Sorteo del 19 de agosto de 2025: 9220

Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9720

Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7739

Sorteo del 16 de agosto de 2025: 4312

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este jueves, 21 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.