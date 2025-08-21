Suscribirse

Lotería

Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del jueves 21 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
21 de agosto de 2025, 8:34 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este jueves, 21 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7137 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 8960-9.

Resultados del sorteo 7137 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 8960
  • Quinta balota: 9
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del JUEVES 21 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo 7138 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Números ganador de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 8608
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 0396
  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9495
  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7836
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 7758

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 20 de agosto de 2025: 7587
  • Sorteo del 19 de agosto de 2025: 9220
  • Sorteo del 18 de agosto de 2025: 9720
  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: 7739
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: 4312

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este jueves, 21 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

