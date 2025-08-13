Suscribirse

Loterías

Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del miércoles 13 de agosto de 2025

Descubra los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
13 de agosto de 2025, 8:03 p. m.
Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este miércoles, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7121 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 4904-7.

Resultados del sorteo 7121 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 4904.
  • Quinta balota: 7.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MIÉRCOLES 13 de Agosto de 2025.

Resultados del sorteo 7122 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del MIÉRCOLES 13 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña

La Caribeña Día

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 3994
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 5645
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6301
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: 9777
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 6796

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 9977
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 1137
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 1361
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: 2188
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: 8151

El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este miércoles, 13 de agosto, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Peruanos retaron a Daniel Quintero e izaron su bandera en el mismo lugar donde la había puesto el candidato; este es el video

2. ¿En qué parte de Miami está la casa de Messi? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

3. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

4. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

5. Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarLotería La Caribeña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.