Lotería
Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del viernes 8 de agosto de 2025
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
Este viernes, 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7111 de la lotería de La Caribeña Día y el número ganador para el premio mayor de 1.500 millones de pesos fue el 6796-9.
Resultados del sorteo 7111 de la lotería La Caribeña Día
- Número ganador: 6796
- Quinta balota: 9
Resultados del sorteo 7112 de la lotería La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Caribeña
La Caribeña Día
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 2537
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 4776
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7739
- Sorteo del 4 de agosto de 2025: 7022
La Caribeña Noche
- Sorteo del 7 de agosto de 2025: 0636
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 3706
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: 1510
- Sorteo del 4 de agosto de 2025: 8153
El próximo sorteo de la lotería La Caribeña se jugará este 8 de agosto a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través de Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.