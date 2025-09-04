Suscribirse

Loterías

Lotería La Tinka: resultados del sorteo de este 3 de septiembre; estos son los números ganadores

La lotería juega los miércoles y los domingos. Estos fueron los números que acertaron.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 6:22 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka | Foto: Getty / Página Web La Tinka

Son millones las personas que en todo el mundo persiguen el sueño de convertirse en millonarios. Por ello, muchos optan por jugar la lotería, un sorteo que eleva las probabilidades de ganar un buen monto de dinero con una inversión realmente baja.

En la noche de este 3 de septiembre jugó la popular lotería Tinka, juego de azar de Perú, que cada semana reparte millones de soles en premios. El sorteo 1226 dejó estos números ganadores.

  • Resultados: 23 - 21 - 15 - 14 - 48 - 18
  • Bola adicional: 10

El premio del sorteo jugado fue de 42.074.430 soles.

Personas juegan a la lotería todos los días, con la esperanza de ser uno de los ganadores. Usted también puede ser uno de ellos.
La lotería peruana juega los domingos y miércoles. | Foto: Agencia:123rf

La expectativa por esta lotería normalmente es elevada, puesto que, a diferencia de algunos sorteos, la Tinka no solo premia al ganador de los números completos, sino también quienes aciertan a números parciales.

Contexto: Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 3 de septiembre

¿Cómo se juega la Tinka?

La dinámica es realmente sencilla. Cada participante debe elegir seis números para concursar, que deben estar entre el 1 al 48. Estos pueden ser elegidos al azar o confiando en su intuición, números especiales o combinaciones confiables.

Si un jugador logra acertar los seis números, gana el llamado pozo millonario acumulado. Si acierta a la bola adicional, también puede ser beneficiario de premios especiales.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre. | Foto: Captura: La Tinka

¿Cuándo juega?

La lotería tiene dos sorteos por semana, que se llevan a cabo los domingos y también los miércoles. Los resultados normalmente son publicados entre las 10:00 y 11:00 de la noche, dependiendo de la zona horaria en donde se encuentre.

Contexto: Resultados de la Lotería del Meta: números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 3 de septiembre

¿Cuánto tiempo tiene para reclamar el premio?

Deberá contar 30 días a partir del día siguiente del sorteo para poder reclamar su premio. Este plazo está indicado para premios mayores a 5.000 soles y menores 1.000.000 de soles.

Si el premio es mayor a 1.000.000 de soles, usted tendrá hasta 90 días para acudir por el dinero.

Apostadores siguen con atención las combinaciones que una IA ha emitido para tentar a la suerte.
Así quedaron los resultados. | Foto: Getty Images

Por el contrario, si el premio es menor a los 5.000 soles, tendrá un plazo hasta de 180 días para reclamarlo.

