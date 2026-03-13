El viernes 13 de marzo dejó un nuevo millonario en el país tras celebrarse el sorteo de la Lotería Nacional. La edición no solo repartió premios importantes, sino que también estuvo marcada por un homenaje especial que dio un sentido social a la jornada.

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy miércoles 11 de marzo

Organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tradicional Sorteo Mayor volvió a captar la atención de miles de personas que siguieron en directo la revelación de los números favorecidos.

“Los billetes que emite la Lotería Nacional, son documentos al portador que, en los términos del artículo 6o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sirven únicamente para identificar a su tenedor como participante en el sorteo señalado en los mismos billetes; por lo que su pérdida o robo no es responsabilidad de Lotería Nacional.”, destaca la Lotería Nacional.

El juego consiste en que tú debes escoger una combinación posible de un conjunto del 1 al 28 y esperar a que la máquina de Chispazo seleccione tu combinación, donde basta acertar en dos números para ganar.

Lista de números premiados del sorteo 11877

El número que se llevó el premio mayor fue el:

Premio Mayor: 7002 de la serie 128

El premio principal alcanzó los 17 millones de pesos, cantidad dividida en tres series de siete millones cada una. Este formato permite que más de un billete con el mismo número resulte ganador del monto más alto, dependiendo de la serie adquirida.

La ceremonia, como es habitual, se realizó con supervisión oficial y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes pudieron seguir paso a paso la extracción de las cifras.