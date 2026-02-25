Loterías

Lotería Nacional de México, sorteo Zodiaco Especial 1735: repase los números ganadores

Repase los 21 premios principales que dejó el sorteo 1735 - Zodiaco Especial en la Lotería Nacional de México.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
25 de febrero de 2026, 10:58 p. m.
Lotería Nacional de México, sorteo Zodiaco Especial 1735 - 25 de febrero de 2026.
Lotería Nacional de México, sorteo Zodiaco Especial 1735 - 25 de febrero de 2026. Foto: Getty Images y Lotería Nacional de México.

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, a partir de las 8:00 p.m. de México, se llevó a cabo el sorteo zodiaco de la Lotería Nacional de México. Se iba a realizar el pasado domingo, 22 del mismo mes, pero tuvo desarrollo en la fecha en mención.

Se trató del sorteo 1735 donde estuvo en juego un premio mayor de 11 millones de pesos. Además, tuvo lugar la celebración del día internacional de la lengua materna.

A continuación, los números ganadores con sus respectivos signos del zodiaco:

  • Géminis 0786: Premio mayor de 11 millones de pesos
  • Escorpión 6795: Premio de 1 millón 500 mil pesos
  • Piscis 6082: Premio de 1 millón 500 mil pesos
  • Escorpión 8543: Premio de 400 mil pesos
  • Escorpión 4376: Premio de 400 mil pesos
  • Leo 8873: Premio de 200 mil pesos
  • Acuario 3313: Premio de 200 mil pesos
  • Aries 4679: Premio de 140 mil pesos
  • Piscis 0372: Premio de 140 mil pesos
  • Capricornio 5069: Premio de 120 mil pesos
  • Virgo 5975: Premio de 120 mil pesos
  • Géminis 6416: Premio de 100 mil pesos
  • Aries 9777: Premio de 100 mil pesos
  • Piscis 5029: Premio de 100 mil pesos
  • Aries 0810: Premio de 80 mil pesos
  • Capricornio 5701: Premio de 80 mil pesos
  • Acuario 1970: Premio de 80 mil pesos
  • Géminis 8633: Premio de 60 mil pesos
  • Libra 8258: Premio de 60 mil pesos
  • Escorpión 8846: Premio de 60 mil pesos
  • Acuario 6555: Premio de 60 mil pesos
YouTube video 0uwO6LL1NDk thumbnail
Resultado Lotería del Meta hoy, 25 de febrero: número ganador del sorteo 3287

Revise la lista oficial de premios para comprobar si recibió premio o reintegro. Con miras a una mayor facilidad, consulta la web oficial de la entidad.

Loterías

Resultado Lotería del Meta hoy, 25 de febrero: número ganador del sorteo 3287

Loterías

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados Lotería del Valle 25 de febrero

Loterías

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 25 de febrero

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los resultados del sorteo del 25 de febrero de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 25 de febrero de 2026

Loterías

Estos fueron los números ganadores del 25 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este miércoles 25 de febrero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del martes 24 de febrero de 2026

Loterías

Este es el nuevo millonario de Colombia: ¿Lo conoce?; resultado de la Lotería del Huila

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 24 de febrero de 2026

Más de Loterías

Lotería del Meta - 25 de febrero de 2026.

Resultado Lotería del Meta hoy, 25 de febrero: número ganador del sorteo 3287

Loteria

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados Lotería del Valle 25 de febrero

Lotería Astro Sol

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 25 de febrero

Los números ganadores definieron el cierre del fin de semana para los apostadores.

¿Le sonrió la suerte? Conozca los resultados del sorteo del 25 de febrero de El Sinuano Día y Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 25 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

Estos fueron los números ganadores del 25 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este miércoles 25 de febrero

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del martes 24 de febrero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila - Instagram (@loteriahuila)

Este es el nuevo millonario de Colombia: ¿Lo conoce?; resultado de la Lotería del Huila

Los premios mayores suelen gestionarse directamente con las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Así quedaron los números ganadores de la Lotería Cruz Roja del martes, 24 de febrero

Noticias Destacadas