Lotería Nacional de México, sorteo Zodiaco Especial 1735: repase los números ganadores

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, a partir de las 8:00 p.m. de México, se llevó a cabo el sorteo zodiaco de la Lotería Nacional de México. Se iba a realizar el pasado domingo, 22 del mismo mes, pero tuvo desarrollo en la fecha en mención.

Se trató del sorteo 1735 donde estuvo en juego un premio mayor de 11 millones de pesos. Además, tuvo lugar la celebración del día internacional de la lengua materna.

A continuación, los números ganadores con sus respectivos signos del zodiaco:

Géminis 0786: Premio mayor de 11 millones de pesos

Escorpión 6795: Premio de 1 millón 500 mil pesos

Piscis 6082: Premio de 1 millón 500 mil pesos

Escorpión 8543: Premio de 400 mil pesos

Escorpión 4376: Premio de 400 mil pesos

Leo 8873: Premio de 200 mil pesos

Acuario 3313: Premio de 200 mil pesos

Aries 4679: Premio de 140 mil pesos

Piscis 0372: Premio de 140 mil pesos

Capricornio 5069: Premio de 120 mil pesos

Virgo 5975: Premio de 120 mil pesos

Géminis 6416: Premio de 100 mil pesos

Aries 9777: Premio de 100 mil pesos

Piscis 5029: Premio de 100 mil pesos

Aries 0810: Premio de 80 mil pesos

Capricornio 5701: Premio de 80 mil pesos

Acuario 1970: Premio de 80 mil pesos

Géminis 8633: Premio de 60 mil pesos

Libra 8258: Premio de 60 mil pesos

Escorpión 8846: Premio de 60 mil pesos

Acuario 6555: Premio de 60 mil pesos

