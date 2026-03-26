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Lotería Super Astro Sol del jueves 26 de marzo: estos son los números ganadores

Aquí puede consultar los resultados del último sorteo.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 4:25 p. m.
Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores
Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores Foto: Super Astro Sol y Getty

Este jueves 26 de marzo del 2026, a las 4:00 de la tarde, se jugó el sorteo 5393 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 3702
  • Los últimos tres dígitos: 702
  • Los últimos dos dígitos: 02
  • El signo zodiacal ganador es: Piscis

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Resultados oficiales de Super Astro Sol
Super Astro Sol. Foto: Getty Images

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.