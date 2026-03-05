Loterías

Lotería Super Astro Sol del jueves 5 de marzo: estos son los números ganadores

Aquí, puede consultar los resultados del último sorteo.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 4:17 p. m.
Super Astro Sol
Super Astro Sol Foto: Super Astro Sol y Getty

Este jueves, 5 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5376 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 2334
  • Los últimos tres dígitos: 334
  • Los últimos dos dígitos: 34
  • El signo zodiacal ganador es: Capricornio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.
Este jueves, 5 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5376 de la lotería Super Astro Sol. Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Lotería de Manizales, sorteo 4945 del miércoles 4 de marzo de 2026

