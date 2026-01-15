Loterías

Lotería Super Astro Sol: Ya se reveló el número ganador de este jueves 15 de enero

Este juego da premios millonarios de lunes a sábado a los apostadores colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de enero de 2026, 9:19 p. m.
Lotería Astro Sol.
Lotería Astro Sol. Foto: Lotería Astro Sol.

Este jueves, 15 de enero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5334 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 1914
  • Los últimos tres dígitos: 914
  • Los últimos dos dígitos: 14
  • Y el signo zodiacal ganador es: Aries
¿Fue el ganador de la Lotería de Manizales este 14 de enero?: Conozca resultados del sorteo de este miércoles

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Loterías

Resultados de La Tinka del 14 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Loterías

¿Es uno de los afortunados? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Sorteos del 15 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 15 de enero

Loterías

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado el miércoles 14 de enero de 2025

Loterías

¿Fue el ganador de la Lotería de Manizales este 14 de enero?: Conozca resultados del sorteo de este miércoles

Gente

Números del carro fúnebre de Yeison Jiménez cayeron en famosa lotería: esta fue la coincidencia

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Loterías

Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol: Ya se reveló el número ganador de este jueves 15 de enero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 14 de enero: estos son los números ganadores

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Ganó? Lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 15 de enero

Los resultados de Chontico Día y Noche

¿Es uno de los afortunados? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 15 de enero de 2026

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

Sorteos del 15 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 15 de enero

El sorteo de mitad de semana del Baloto se efectuó sin novedades.

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado el miércoles 14 de enero de 2025

Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.

¿Fue el ganador de la Lotería de Manizales este 14 de enero?: Conozca resultados del sorteo de este miércoles

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Lotería del Valle

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Noticias Destacadas