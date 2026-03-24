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Loterías del 24 de marzo: verifique aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Se recomienda a los usuarios verificar los números ganadores antes de realizar cualquier reclamo de premio.

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Redacción Loterías
24 de marzo de 2026, 11:13 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Tras un lunes festivo, el interés por los juegos de azar vuelve a tomar fuerza en Colombia, especialmente con los sorteos tradicionales que mantienen una amplia audiencia. Este 24 de marzo, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Los días festivos suelen alterar la rutina habitual de los sorteos, lo que genera una expectativa acumulada entre los apostadores. Por ello, el martes posterior se convierte en una jornada clave, en la que muchos buscan recuperar jugadas pendientes o probar suerte con nuevos números.

El Dorado, reconocida por sus premios mayores y su trayectoria, se mantiene como una de las más seguidas en el centro del país. Por su parte, El Paisita se ha consolidado como una alternativa atractiva. A su vez, La Caribeña destaca por su alcance en la región Caribe y otras zonas del país, lo que la posiciona como una de las favoritas entre los jugadores.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8749.
  • La Quinta: 4.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Del anima: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente