Loterías del 24 de marzo: verifique aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Tras un lunes festivo, el interés por los juegos de azar vuelve a tomar fuerza en Colombia, especialmente con los sorteos tradicionales que mantienen una amplia audiencia. Este 24 de marzo, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Los días festivos suelen alterar la rutina habitual de los sorteos, lo que genera una expectativa acumulada entre los apostadores. Por ello, el martes posterior se convierte en una jornada clave, en la que muchos buscan recuperar jugadas pendientes o probar suerte con nuevos números.

El Dorado, reconocida por sus premios mayores y su trayectoria, se mantiene como una de las más seguidas en el centro del país. Por su parte, El Paisita se ha consolidado como una alternativa atractiva. A su vez, La Caribeña destaca por su alcance en la región Caribe y otras zonas del país, lo que la posiciona como una de las favoritas entre los jugadores.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8749.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Del anima: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche