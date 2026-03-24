Loterías del 24 de marzo: verifique aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Tras un lunes festivo, el interés por los juegos de azar vuelve a tomar fuerza en Colombia, especialmente con los sorteos tradicionales que mantienen una amplia audiencia. Este 24 de marzo, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Los días festivos suelen alterar la rutina habitual de los sorteos, lo que genera una expectativa acumulada entre los apostadores. Por ello, el martes posterior se convierte en una jornada clave, en la que muchos buscan recuperar jugadas pendientes o probar suerte con nuevos números.
El Dorado, reconocida por sus premios mayores y su trayectoria, se mantiene como una de las más seguidas en el centro del país. Por su parte, El Paisita se ha consolidado como una alternativa atractiva. A su vez, La Caribeña destaca por su alcance en la región Caribe y otras zonas del país, lo que la posiciona como una de las favoritas entre los jugadores.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 8749.
- La Quinta: 4.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- Del anima: pendiente
La Caribeña Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente