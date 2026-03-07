Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del 7 de marzo

La Lotería de El Dorado es uno de los sorteos tradicionales que se realizan en el país y suele atraer a quienes buscan quedarse con el premio mayor con un solo número ganador. Por su parte, la Lotería El Paisita también se ha consolidado como una alternativa popular entre los jugadores, con sorteos periódicos y diferentes modalidades de premios.

En el caso de la Lotería La Caribeña, se trata de un juego ampliamente conocido en distintas regiones, especialmente en la costa Caribe, donde cuenta con una base importante de apostadores que siguen cada uno de sus sorteos.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6567.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Estos tres juegos forman parte del sistema de loterías que opera en Colombia y que, además de ofrecer premios en dinero, contribuye a la financiación de programas sociales. Por ello, cada sorteo despierta expectativa entre los jugadores, que esperan que los números favorecidos coincidan con sus boletos.