Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del 7 de marzo

Estos juegos de azar mantienen el interés de miles de personas en el país que, semana tras semana, prueban suerte con la esperanza de ganar uno de sus premios.

Redacción Loterías
7 de marzo de 2026, 11:08 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Lotería de El Dorado es uno de los sorteos tradicionales que se realizan en el país y suele atraer a quienes buscan quedarse con el premio mayor con un solo número ganador. Por su parte, la Lotería El Paisita también se ha consolidado como una alternativa popular entre los jugadores, con sorteos periódicos y diferentes modalidades de premios.

En el caso de la Lotería La Caribeña, se trata de un juego ampliamente conocido en distintas regiones, especialmente en la costa Caribe, donde cuenta con una base importante de apostadores que siguen cada uno de sus sorteos.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6567.
  • La Quinta: 1.
YouTube video o68-gXFX4uc thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Estos tres juegos forman parte del sistema de loterías que opera en Colombia y que, además de ofrecer premios en dinero, contribuye a la financiación de programas sociales. Por ello, cada sorteo despierta expectativa entre los jugadores, que esperan que los números favorecidos coincidan con sus boletos.

