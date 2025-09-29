Lunes 29 de septiembre: revelados los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña; conozca si fue el feliz ganador

Muchos sueñan con cerrar septiembre teniendo en sus manos un millonario premio a través de los juegos de azar, siendo la lotería una de las modalidades más tradicionales y populares en Colombia. Existen diversas opciones para elegir la que más se ajuste a las preferencias de cada persona, y la mayoría de estas cuentan con dos sorteos al día, lo que incrementa las probabilidades de ganar.

Un ejemplo es El Dorado, una de las loterías más reconocidas y apetecidas por los apostadores. Su primer sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., mientras que el segundo es a las 3:30 p.m. Los domingos y festivos los horarios pueden variar, al igual que ocurre con otras loterías.

Jugar la lotería es común en Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, es importante tener en cuenta la nueva modalidad conocida como “La Quinta”, que consiste en seleccionar una última balota después de los cuatro dígitos principales, lo que aumenta las oportunidades de acierto.

Resultados lunes 29 de septiembre

Dorado Mañana

Premio mayor: 1216 .

. La Quinta: 4.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita no cuenta con sorteo en la mañana, sino que inicia a la 1:00 p.m. Posteriormente, a las 6:00 p.m., se realiza el sorteo de la noche, donde se revelan los segundos ganadores del premio mayor, siendo esta una de las loterías más destacadas de Antioquia.

Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Otra ventaja de estas loterías es que se realizan de forma continua. En el caso de La Caribeña, el sorteo del día es a las 2:30 p.m. y el de la noche a las 10:30 p.m., todos los días.

Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.