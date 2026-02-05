Loterías

Más de 20 mil millones de pesos juega el Baloto hoy: número que se lleva el dinero acumulado, miércoles 4 de febrero

El Baloto realizó este miércoles un nuevo sorteo con un acumulado que mantiene la expectativa en todo el país.

Este miércoles 4 de febrero de 2026 se realizó el sorteo 2614 del Baloto, uno de los juegos de azar más importantes del país, con un acumulado que superó los 20.400 millones de pesos.

En paralelo, la modalidad Baloto Revancha puso en juego un premio mayor estimado en 14.700 millones de pesos, despertando gran expectativa entre los apostadores.

Resultados del sorteo 2614 del Baloto y Baloto Revancha

De acuerdo con el sorteo correspondiente a este miércoles, estos fueron los resultados oficiales:

Resultados del Baloto – 4 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 20.400 millones de pesos
  • Número ganador: 16 25 29 36 38
  • Súper balota: 15

Resultados del Baloto Revancha – 4 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 14.700 millones de pesos
  • Número ganador: 01 08 10 19 26
  • Súper balota: 09

El Baloto se juega exclusivamente los lunes, miércoles y sábados, y cada sorteo define si el acumulado continúa creciendo o si finalmente hay un nuevo multimillonario en Colombia.

Números de los últimos sorteos del Baloto

En los tres sorteos anteriores al de este miércoles, los números ganadores fueron los siguientes:

Número que cayó del Baloto, lunes 2 de febrero de 2026
Últimos 3 sorteos del Baloto (con Súper balota)

  • 2 de febrero de 2026: 08 - 13 - 18 - 30 - 41 | Súper balota: 12
  • 31 de enero de 2026: 06 - 09 - 11 - 16 - 26 | Súper balota: 09
  • 28 de enero de 2026: 09 - 15 - 18 - 26 - 40 | Súper balota: 13

Últimos 3 sorteos del Baloto Revancha (con Súper balota)

  • 2 de febrero de 2026: 06 - 08 - 19 - 21 - 30 | Súper balota: 09
  • 31 de enero de 2026: 08 - 12 - 20 - 24 - 36 | Súper balota: 04
  • 28 de enero de 2026: 02 - 09 - 17 - 23 - 35 | Súper balota: 02

