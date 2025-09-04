Loterías
Miloto| Balotas ganadoras del sorteo del jueves 4 de septiembre de 2025
Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.
Redacción Loterías Revista Semana
Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.
En la noche el jueves 4 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 391 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.
Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.
Resultados de Miloto, 4 de septiembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 391 fueron:
- 18- 19- 29- 39- 04
El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el viernes 5 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal 1 y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.
Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.