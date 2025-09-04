Suscribirse

Loterías

Miloto| Balotas ganadoras del sorteo del jueves 4 de septiembre de 2025

Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

5 de septiembre de 2025, 3:03 a. m.
Sorteo 4 de septiembre
Sorteo del 4 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

En la noche el jueves 4 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 391 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.

Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.

Resultados de Miloto, 4 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 391 fueron:

  • 18- 19- 29- 39- 04
Sorteo 29 de agosto
Sorteo 4 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el viernes 5 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal 1 y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.

Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Néstor Lorenzo, molesto por cuestionamientos de la prensa luego del Colombia vs. Bolivia: esto dijo

2. Fuertes combates entre Ejército y las disidencias de las Farc dejan dos soldados muertos en Sucre, Cauca

3. La nueva inyección contra el VIH promete erradicar la epidemia: EE. UU. entra en la jugada

4. Dayro Moreno le dejó recado a Néstor Lorenzo tras jugar los últimos minutos contra Bolivia: no se calló

5. Un berrinche de los Yankees: así fue el partido entre los de Nueva York y los Astros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoResultados LoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.