Loterías

Miloto| Balotas ganadoras del sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025

Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

30 de septiembre de 2025, 3:09 a. m.
Sorteo 4 de septiembre
Sorteo 29 de septiembre | Foto: Montaje Semana

En la noche el lunes 29 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 406 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.

Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Resultados de Miloto, 29 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 406 fueron:

  • 34- 27- 09- 10- 11
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo 29 de septiembre de 2025. | Foto: El país

Por lo tanto, el próximo martes, 30 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

