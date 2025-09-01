Miloto: combinación ganadora del nuevo sorteo del lunes 1 de septiembre de 2025

En la noche el lunes 1 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 389 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.

Sorteo 389. | Foto: Montaje Semana

Para la noche de hoy, se contó con un acumulado de $600 millones. El premio mayor aumenta tras cada día en que no se presenta un ganador.

Resultados de Miloto, 1 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 389 fueron:

22- 14- 35- 38- 05

El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el martes 2 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del canal Uno y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.

Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar | Foto: MiLoto

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.