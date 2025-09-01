Suscribirse

Loterías

Miloto: combinación ganadora del nuevo sorteo del lunes 1 de septiembre de 2025

Esta lotería se juega en Colombia los días lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

2 de septiembre de 2025, 3:20 a. m.
Sorteo 1 de septiembre
Sorteo 1 de septiembre | Foto: Montaje Semana

En la noche el lunes 1 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 389 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.

Sorteo 28 de agosto
Sorteo 389. | Foto: Montaje Semana

Para la noche de hoy, se contó con un acumulado de $600 millones. El premio mayor aumenta tras cada día en que no se presenta un ganador.

Resultados de Miloto, 1 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 389 fueron:

  • 22- 14- 35- 38- 05

El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el martes 2 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del canal Uno y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.

Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar
Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar | Foto: MiLoto

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Representante Lina María Garrido pide que senadores de distintas bancadas aclaren su voto en elección de magistrado de la Corte

2. Justicia brasileña toma última decisión con Robinho, quien está preso por violación

3. Una madre viajó a Suiza y nunca volvió: la controversial eutanasia de Maureen Slough

4. Niño fue grabado mientras recorría peligrosos rieles de un parque: las imágenes muestran el angustiante momento de su rescate

5. Tensión entre Trump y Maduro: Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoJuegos de azarResultados LoteríaColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.