Miloto: combinación ganadora del nuevo sorteo del lunes 1 de septiembre de 2025
Esta lotería se juega en Colombia los días lunes, martes, jueves y viernes.
Redacción Loterías Revista Semana
En la noche el lunes 1 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 389 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.
Para la noche de hoy, se contó con un acumulado de $600 millones. El premio mayor aumenta tras cada día en que no se presenta un ganador.
Resultados de Miloto, 1 de septiembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 389 fueron:
- 22- 14- 35- 38- 05
El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el martes 2 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del canal Uno y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.
Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.