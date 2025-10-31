Suscribirse

Miloto: conozca los ganadores del último sorteo de octubre

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

1 de noviembre de 2025, 3:04 a. m.
Sorteo 19 de septiembre de 2025.
Sorteo del 31 de octubre de 2025. | Foto: Montaje Semana

Este viernes, 31 de octubre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 425.

El sorteo entregó un acumulado de $ 750 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 31 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 425 fueron:

  • 37-12 -29-30 -13
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo 425 de Miloto. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 4 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

