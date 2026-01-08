Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del jueves 8 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento a los sorteos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

9 de enero de 2026, 3:21 a. m.
Miles de personas juegan Miloto a nivel nacional.

Este jueves, 8 de enero, se llevó a cabo el sorteo 464 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $ 600 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 8 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 464 fueron:

  • 37- 13- 36- 16- 25
“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Noticias Destacadas