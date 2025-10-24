Miloto: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

Este viernes, 24 de octubre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 420.

El sorteo entregó un acumulado de $500 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 24 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 420 fueron:

20-07 -34- 39- 30

Sorteo de Miloto | Foto: Montaje Semana

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 27 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.