Miloto: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

Esta lotería puede ser seguida por medio del Canal 1 y las redes sociales.

Redacción Loterías Revista Semana

25 de octubre de 2025, 3:08 a. m.
MiLoto 10 de octubre de 2025.
MiLoto 24 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Este viernes, 24 de octubre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 420.

El sorteo entregó un acumulado de $500 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 24 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 420 fueron:

  • 20-07 -34- 39- 30
Sorteo 28 de agosto
Sorteo de Miloto | Foto: Montaje Semana

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 27 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

