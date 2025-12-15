Suscribirse

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del lunes 15 de diciembre de 2025

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 3:40 a. m.
Sorteo del martes 16 de septiembre.
Sorteo del lunes 15 de diciembre | Foto: Montaje Semana

Este lunes,15 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 450.

Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 550 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 15 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 450 fueron:

  • 04 - 18- 29 - 35- 28
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 450 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

