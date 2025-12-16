Suscribirse

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Este sorteo tiene un nuevo acumulado.

Redacción Loterías
17 de diciembre de 2025, 3:22 a. m.
MiLoto 10 de octubre de 2025.
MiLoto 16 de diciembre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Este martes, 16 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 451.

“MiLoto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 120 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 16 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 451 fueron:

  • 10 - 38- 05 - 08- 16
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 450 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

