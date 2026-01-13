Loterías

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del martes 13 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

14 de enero de 2026, 3:22 a. m.
MiLoto 13 de enero de 2026.
MiLoto 13 de enero de 2026.

Este martes, 13 de enero, se llevó a cabo el sorteo 467 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $800 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 13 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 467 fueron:

  • 33- 35- 10- 27- 19

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Noticias Destacadas