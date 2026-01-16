Loterías

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 3:19 a. m.
Sorteo viernes 16 de enero de 2026.
Sorteo viernes 16 de enero de 2026. Foto: Getty Images / Baloto

Este viernes, 16 de enero, se llevó a cabo el sorteo 470 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $850 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 16 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 470 fueron:

  • 06- 25- 08- 02- 39

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Loterías

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Loterías

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del martes 13 de enero de 2026

Loterías

Miloto: sorteo del viernes 9 de enero de 2026

Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 452 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

VER MÁS

MiLoto

Más de Loterías

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Siinuano Día y Noche

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío.

Lotería del Quindío hoy lunes: resultados del último sorteo del 15 de enero

La capital vivió una nueva jornada de emoción con el más reciente sorteo de su lotería tradicional.

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Miloto 23 de septiembre

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Noticias Destacadas