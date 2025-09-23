Loterías
Miloto: Consulte los números ganadores del sorteo de hoy, 23 de septiembre del 2025
Por medio del Canal Uno se puede seguir el desarrollo del sorteo.
Redacción Loterías Revista Semana
Este martes, 23 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 403 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.
Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 450 millones de pesos.
Resultados de Miloto, 23 de septiembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 403 fueron:
- 01- 06- 23- 15- 18
El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el jueves 25 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal 1 y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.
Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.