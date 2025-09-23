Suscribirse

Miloto: Consulte los números ganadores del sorteo de hoy, 23 de septiembre del 2025

Por medio del Canal Uno se puede seguir el desarrollo del sorteo.

24 de septiembre de 2025, 3:15 a. m.
Miloto 23 de septiembre
Miloto 23 de septiembre | Foto: Montaje Semana

Este martes, 23 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 403 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 450 millones de pesos.

Resultados de Miloto, 23 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 403 fueron:

  • 01- 06- 23- 15- 18
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 403 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el jueves 25 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal 1 y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.

Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

