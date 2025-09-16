Suscribirse

Miloto este martes: vea los resultados del último sorteo

Esta lotería cuenta con un modelo de juego muy sencillo.

17 de septiembre de 2025, 3:06 a. m.
Sorteo del martes 16 de septiembre.
Sorteo del martes 16 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

En la noche del martes 16 de septiembre los colombianos disfrutaron una nueva edición de la lotería Miloto. El sorteo 399 entregó un acumulado de $260 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador.

Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Resultados de Miloto el 16 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 399 fueron:

  • 32- 26- 21- 39- 31
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 398 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Por lo tanto, el próximo jueves, 18 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

