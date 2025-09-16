Miloto este martes: vea los resultados del último sorteo

En la noche del martes 16 de septiembre los colombianos disfrutaron una nueva edición de la lotería Miloto. El sorteo 399 entregó un acumulado de $260 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador.

Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Resultados de Miloto el 16 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 399 fueron:

32- 26- 21- 39- 31

Sorteo 398 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Por lo tanto, el próximo jueves, 18 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.

El plan de premios es el siguiente