Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del 21 de agosto de 2025

Miloto juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

22 de agosto de 2025, 3:06 a. m.
Imagen de referencia de MiLoto, de Baloto
Este jueves, 21 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 384 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 180 millones de pesos.

Resultados de Miloto, 21 de agosto de 2025

Los números ganadores del sorteo 384 fueron:

  • 09- 33- 28- 39- 34
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo de Miloto del jueves 21 de agosto. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 22 de agosto a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

