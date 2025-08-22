Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del 22 de agosto de 2025

Este viernes, 22 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 385 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 180 millones de pesos.

Resultados de Miloto, 22 de agosto de 2025

Los números ganadores del sorteo 385 fueron:

31- 10- 03- 04- 08

Sorteo de Miloto del viernes 22 de agosto. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 25 de agosto a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.