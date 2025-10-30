Suscribirse

Miloto: estos son los números ganadores del jueves 30 de octubre

Por medio del Canal Uno se puede dar seguimiento al sorteo.

31 de octubre de 2025, 3:06 a. m.
Miloto 23 de septiembre
Miloto 30 de octubre | Foto: Montaje Semana

Este jueves, 30 de octubre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 424.

El sorteo entregó un acumulado de $ 700 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 30 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 424 fueron:

  • 37-12 -29-30 -13
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo 424. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 31 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

