Miloto HOY | Vea los números que cayeron esta noche, jueves 18 de septiembre

Este jueves 18 de septiembre Miloto desarrolló el sorteo 400. Por medio de un juego simple, las personas pueden aspirar a un premio millonario.

El sorteo entregó un acumulado de $300 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador.

Resultados de Miloto el 18 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 396 fueron:

36-21 - 38- 20- 15

Sorteo 400 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 18 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.