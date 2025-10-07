Suscribirse

Miloto HOY | Vea los números que cayeron esta noche, martes 7 de octubre de 2025

Esta lotería puede ser seguida por medio del Canal Uno y las redes sociales.

Redacción Loterías Revista Semana

8 de octubre de 2025, 3:14 a. m.
Sorteo 7 de octubre. | Foto: Montaje Semana

Este martes 7 de octubre se llevó a cabo una nueva versión de Miloto Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 412,

El sorteo entregó un acumulado de $300 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 7 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 412 fueron:

  • 11-08 - 01- 39- 33
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 412 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 9 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

