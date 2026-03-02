Loterías

Miloto: números ganadores del 2 de marzo de 2026

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

Redacción Loterías
2 de marzo de 2026, 10:06 p. m.
Sorteo Miloto del 2 de marzo
Sorteo Miloto del 2 de marzo Foto: Montaje Semana

Este lunes, 2 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 494 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 2 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo 494 fueron:

  • 18-31-17-11-34

El acumulado está en 400 millones.

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 3 de marzo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas