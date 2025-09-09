Este martes 9 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto por medio del sorteo 395, una modalidad del Baloto que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.

En el pasado sorteo, Miloto logró premiar a dos ciudadanos en las ciudades de Cartagena y Santa Marta.

Debido a que el acumulado de la lotería cayó, para la noche de hoy se dispuso de un premio inicial de 120 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 9 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 395 fueron:

17- 37- 28- 26- 35

Sorteo 395 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 11 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.