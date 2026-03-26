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Miloto: números ganadores del jueves 26 de marzo de 2026

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

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Redacción Loterías
26 de marzo de 2026, 10:57 p. m.
MiLoto publicó la combinación que permitió reclamar los 350 millones en disputa.
MiLoto publicó la combinación que permitió reclamar los 350 millones en disputa. Foto: Getty Images / Baloto

Este jueves, 26 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 508 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

Resultados de Miloto del 26 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo 508 fueron:

  • 01-05-10-13-35

El acumulado está en 300 millones de pesos.

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“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

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El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 27 de marzo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.