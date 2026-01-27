Loterías

Miloto: números ganadores del martes 27 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de enero de 2026, 3:09 a. m.
Miloto, sorteo 27 de enero de 2026.
Miloto, sorteo 27 de enero de 2026. Foto: Montaje Semana

Este martes, 27 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 475 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 27 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 475 fueron:

  • 04- 22- 30- 17- 28

El acumulado está en $250 millones.

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 27 de enero de 2026, sorteo 4740

Loterías

Lotería Cruz Roja: estos fueron los números que cayeron en el sorteo del martes 27 de enero

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes, 27 de enero

Loterías

¿Ya consultó si fue el ganador de la lotería? Sorteo de Super Astro Sol el martes 27 de enero

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este martes, 27 de enero de 2026

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este martes 27 de enero de 2026

Loterías

Estos son los números premiados de este 27 de enero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del lunes 26 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Números ganadores del sorteo 472 de Miloto para la noche del jueves 22 de enero

Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 386 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 29 de enero a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Más de Loterías

Lotería del Huila - 26 de agosto de 2025.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 27 de enero de 2026, sorteo 4740

Sorteo 3138.

Lotería Cruz Roja: estos fueron los números que cayeron en el sorteo del martes 27 de enero

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes, 27 de enero

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del martes 27 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

¿Ya consultó si fue el ganador de la lotería? Sorteo de Super Astro Sol el martes 27 de enero

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este martes, 27 de enero de 2026

Resultado lotería Chontico día y noche del miércoles 27 de agosto de 2025

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este martes 27 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de diciembre.

Estos son los números premiados de este 27 de enero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La Antioqueñita Día y Tarde

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 27 de enero

El Baloto volvió a entregar resultados en una jornada marcada por premios millonarios.

Revise si se llevó el acumulado del Baloto: números afortunados del sorteo del lunes 26 de enero de 2026

Noticias Destacadas