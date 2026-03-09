Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo 499 del lunes 9 de marzo de 2026

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de marzo de 2026, 10:04 p. m.
Sorteo 9 de marzo de 2026
Sorteo 9 de marzo de 2026 Foto: Montaje Semana

Este lunes, 9 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 499 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 9 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo 499 fueron:

  • 19-23-03-13-21

El acumulado está en 600 millones.

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.
MiLoto publicó la combinación del último sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 10 de marzo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.