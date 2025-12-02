Suscribirse

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del 2 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

3 de diciembre de 2025, 3:27 a. m.
Miloto 23 de septiembre
Miloto del 2 de diciembre. | Foto: Montaje Semana

Este martes, 2 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 440.

Por medio de un sorteo simple, los apostadores buscaron obtener el acumulado de 200 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 2 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 443 fueron:

  • 03-34-02-01-15
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 443 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Xabi Alonso, en la cuerda floja con Real Madrid: duelo ante Athletic Club será clave

2. “Repugnante”: Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su música

3. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

4. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

5. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.