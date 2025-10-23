Suscribirse

Miloto: números ganadores del sorteo del 23 de octubre de 2025

El sorteo se lleva a cabo a las 10 de la noche.

Redacción Loterías Revista Semana

24 de octubre de 2025, 3:12 a. m.
Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.
Miloto, sorteo 23 de octubre de 2025 | Foto: Montaje Semana

Este jueves, 23 de octubre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 418.

El sorteo entregó un acumulado de $ 400 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 23 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 418 fueron:

  • 07-29 -26- 16- 15
Sorteo 28 de agosto
Sorteo de Miloto | Foto: Montaje Semana

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 24 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

