Miloto: números ganadores del sorteo del 29 de diciembre de 2025

Conozca los resultados del reciente sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

30 de diciembre de 2025, 3:18 a. m.
Miloto, sorteo 29 de diciembre de 2025
Miloto, sorteo 29 de diciembre de 2025 Foto: Montaje Semana

Este lunes, 29 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 457 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $ 350 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 29 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 457 fueron:

  • 30- 34- 24- 12- 08
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 457 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

