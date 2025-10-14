Suscribirse

Miloto: números ganadores del sorteo del martes 14 de octubre de 2025

Por medio de las redes sociales y el Canal Uno se le pueda dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

15 de octubre de 2025, 3:08 a. m.
Sorteo 14 de octubre de 2025

Este martes 14 de octubre se llevó a cabo una nueva versión de Miloto Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 414.

El sorteo entregó un acumulado de $250 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador. Hay que señalar que el pasado martes un feliz ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 14 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 414 fueron:

  • 30-03 -08- 21- 14
Sorteo 413 de Miloto.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 16 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

