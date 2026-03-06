Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del viernes 6 de marzo de 2026

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de marzo de 2026, 10:03 p. m.
Sorteo 6 de marzo
Sorteo 6 de marzo Foto: Montaje Semana

Este viernes, 6 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 498 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 6 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo 498 fueron:

  • 30-05-12-14-29

El acumulado está en 550 millones.

Noticias Destacadas