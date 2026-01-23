Loterías

Miloto: números ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede seguir el desarrollo del sorteo.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 3:04 a. m.
Sorteo del 23 de enero de 2026.
Sorteo del 23 de enero de 2026. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 23 de enero, se llevó a cabo el sorteo 473 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

Hay que señalar que el pasado martes Miloto informó que el premio mayor cayó en el municipio de Bello, Antioquia. El boleto ganador fue comprado bajo la modalidad manual en un punto físico de la red Gana.

Para la noche de hoy se tendrá un nuevo acumulado de 200 millones, el cual podrá ser ganado por alguno de los miles de apostadores del país.

Resultados de Miloto del 23 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 473 fueron:

  • 32- 06- 01- 35- 33

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 473 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 26 de enero a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas