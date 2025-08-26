Suscribirse

Miloto: números ganadores para el sorteo 387 del martes 26 de agosto de 2025

El sorteo se realiza desde de las 10 de la noche los días lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

27 de agosto de 2025, 3:13 a. m.
Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar
Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar | Foto: MiLoto

En la noche del martes 26 de agosto de 2025 se presentó la realización del sorteo número 387 de Miloto. Esta lotería tiene una modalidad que tiene como destino final el público juvenil del país por medio de un sistema de juego simple que premia al ciudadano que logre acertar los 5 números ganadores.

Para la noche de hoy se contó con un acumulado de $450 millones. El premio mayor aumenta tras cada uno de los días donde no se presente un ganador.

Resultados de Miloto, 26 de agosto de 2025

Los números ganadores del sorteo 387 fueron:

  • 30- 24- 06- 09- 02
Imagen de referencia de MiLoto, de Baloto
Imagen de referencia de MiLoto, de Baloto | Foto: Suministrada a SEMANA

El próximo jueves 28 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del sorteo de Miloto. Desde las 10 de la noche por medio del Canal Uno y de las redes sociales se podrá seguir el desarrollo del juego.

Actualmente, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo. | Foto: El país

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

