Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

21 de enero de 2026, 3:11 a. m.
Sorteo del 20 de enero de 2026.
Sorteo del 20 de enero de 2026. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes, 20 de enero, se llevó a cabo el sorteo 471 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $1.000 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 20 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 471 fueron:

  • 01- 20- 13- 17- 09

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 471 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 22 de enero a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas