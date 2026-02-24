Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 24 de febrero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de febrero de 2026, 10:03 p. m.
Sorteo del 24 de febrero de 2026.
Sorteo del 24 de febrero de 2026. Foto: Montaje Semana

Este martes, 24 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 491 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 24 de febrero de 2026

Los números ganadores del sorteo 491 fueron:

  • 11-36-17-19-26

El acumulado está en 270 millones.

Loterías

Super Astro Sol del martes 24 de febrero: revise los resultados de la lotería hoy

Loterías

Sorteo del 24 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este martes 24 de febrero de 2026

Loterías

Así jugaron las loterías este 24 de febrero: números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el martes, 24 de febrero

Loterías

Lotería Baloto el lunes 23 de febrero: inicie la semana como el nuevo millonario

Loterías

Resultados de Powerball: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del 23 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del último sorteo de la semana

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del jueves 19 de febrero de 2026

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.
MiLoto publicó la combinación del último sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 26 de febrero a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Más de Loterías

Los resultados del número y signo ganador están acá

Super Astro Sol del martes 24 de febrero: revise los resultados de la lotería hoy

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Sorteo del 24 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados del Chontico Día y Noche

Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este martes 24 de febrero de 2026

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Así jugaron las loterías este 24 de febrero: números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el martes, 24 de febrero

Este miércoles, la suerte decide quién recibirá más de 19 mil millones.

Lotería Baloto el lunes 23 de febrero: inicie la semana como el nuevo millonario

Loteria

Resultados de Powerball: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 23 de febrero de 2026

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Noticias Destacadas