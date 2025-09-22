Loterías
Miloto: resultados de los números ganadores para el lunes 22 de septiembre de 2025
Consulte los resultados del sorteo que juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.
Redacción Loterías Revista Semana
Este lunes 22 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 402 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.
La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.Para la noche de hoy el acumulado es de 400 millones que podrán ser para el feliz ganador del sorteo.
Resultados de Miloto, 22 de septiembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 402 fueron:
- 10- 34- 35- 15- 05
El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el martes 23 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal 1 y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.
Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.